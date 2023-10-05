تقرير: تركيا بوابة روسيا وإيران لتجاوز العقوبات الغربية
كشفت إحصاءات رسمية ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشركات الناشئة في تركيا المملوكة لروس وإيرانيين، ما يشير إلى وجود مناورة استراتيجية من قبل موسكو وطهران لتجاوز العقوبات الغربية، بحسب تقرير لموقع "نورديك مونيتور".
ويرى التقرير أن روسيا وإيران تعتبران السوق التركية بمثابة سبيل لاجتياز العقوبات الغربية والتخفيف منها.
ويتوقع التقرير أن يتسبب الحضور التجاري الروسي والإيراني بمزيد من التوتر للعلاقات "المتشنجة" بين تركيا والغرب.
في 22 أيلول/سبتمبر، أظهرت بيانات اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي أن الروس انشأوا 592 شركة جديدة في تركيا، منذ بداية العام وحتى آب/أغسطس الماضي، بينما أقام الإيرانيون 515 شركة جديدة في الفترة ذاتها.
ويتصدر الروس قائمة المستثمرين الأجانب الذين أنشأوا شركات جديدة في السوق التركية.
على النقيض من ذلك، لم ينشئ الأفراد من ألمانيا، التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لتركيا، وموطنا لما يقرب من 3 ملايين مغترب تركي، سوى 212 شركة في الفترة ذاتها.
ويقول التقرير إن روسيا كانت تسعى لإيجاد سبل تجارية بديلة، ومن ضمنها تركيا؛ للحفاظ على علاقاتها التجارية في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا.
وشهدت واردات تركيا من روسيا زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 28.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 58.8 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل قفزة سنوية كبيرة بنسبة 104%.
وفي 2022، صدّرت تركيا إلى روسيا بضائع بقيمة 9.3 مليار دولار، وهذه زيادة كبيرة على الرقم المسجل للسنة التي قبلها البالغ 5.8 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 60%.
وحافظت صادرات تركيا إلى إيران على استقرارها النسبي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراوحت باستمرار بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا.
المصدر: موقع "نورديك مونيتور"