تقرير: تركيا بوابة روسيا وإيران لتجاوز العقوبات الغربية

في 22 أيلول/سبتمبر، أظهرت بيانات اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي أن الروس انشأوا 592 شركة جديدة في تركيا، منذ بداية العام وحتى آب/أغسطس الماضي، بينما أقام الإيرانيون 515 شركة جديدة في الفترة ذاتها.

ويتصدر الروس قائمة المستثمرين الأجانب الذين أنشأوا شركات جديدة في السوق التركية.

على النقيض من ذلك، لم ينشئ الأفراد من ألمانيا، التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لتركيا، وموطنا لما يقرب من 3 ملايين مغترب تركي، سوى 212 شركة في الفترة ذاتها.

ويقول التقرير إن روسيا كانت تسعى لإيجاد سبل تجارية بديلة، ومن ضمنها تركيا؛ للحفاظ على علاقاتها التجارية في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا.