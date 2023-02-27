الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يستأنفان المباحثات بشأن الترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بريطانيا اليوم الاثنين، وقالت إنها تتطلع إلى بدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية.
وكتبت أورسولا فون دير لاين على "تويتر": "أتطلع إلى طي صفحة وبدء فصل جديد مع شريكتنا وصديقتنا".
ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتعلق بالترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.