الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يستأنفان المباحثات بشأن الترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بريطانيا اليوم الاثنين، وقالت إنها تتطلع إلى بدء فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية.

وكتبت أورسولا فون دير لاين على "تويتر": "أتطلع إلى طي صفحة وبدء فصل جديد مع شريكتنا وصديقتنا".