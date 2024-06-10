خبراء: حل البرلمان الفرنسي "لعبة بوكر خطرة"

نصب فخ لليمين المتطرف

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في المركز الفرنسي للعلوم السياسية والبحوث لوك روبان إن "فكرة حل البرلمان تتمثل في نصب فخ لحزب التجمع الوطني الذي سيواجه صعوبة في العثور على مرشحين ذوي كفاءة في 577 دائرة انتخابية".

وأضاف روبان لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن الفكرة هي لعب لغرض ما لكن مثل لعبة البوكر"، محفوفة بالمخاطر.

وأضاف أن هناك رغبة قوية للغاية من جانب الفرنسيين في فرض عقوبات على الرئيس الفرنسي الذي يريد أن يضع نفسه مرة أخرى في قلب اللعبة.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة تأتي لإضفاء مزيد من المصداقية على حزب التجمع الوطني الذي دعا إلى هذا الحل؟/ قالت سيلين براك: "إن الخطوة فاجأت اليمين المتطرف، وفي الوقت ذاته اليسار الفرنسي المنقسم على نفسه، فهل سيكون هناك اتحاد لليسار؟ وحول من؟".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم الـ 30 من يونيو/حزيران الجاري، والإعادة في الـ7 من يوليو/تموز المقبل.

سيناريوهات محتملة

أما عن السيناريوهات المطروحة، فرأى الباحث السياسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية، هشام لهميسي، أنه "إذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية في الـ7 من يوليو/تموز، فسيتم تعيين رئيس التجمع الوطني رئيسًا للوزراء".

وأضاف لهميسي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "بالتالي سيتعين عليه تشكيل الحكومة للوزرات الرئيسة في البلاد الصحة، والاقتصاد، والمالية، والداخلية، وكل هذه الوزارات ستخضع لسيطرة حزب عديم الخبرة، سيشكل وصوله إلى السلطة انقطاعًا في تاريخ البلاد".

وتابع: "يبدو أن السيناريوهات الأكثر ترجيحًا تشير إلى فوز محتمل للتجمع الوطني، لكن لكي يحدث ذلك يجب أن تكون مشاركة الناخبين منخفضة".