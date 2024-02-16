أوكرانيا.. معركة "أفدييفكا" أول اختبار لقائد الجيش الجديد

تمثل التحديات التي تفرضها القوات الروسية المتقدمة باتجاه بلدة أفدييفكا الأوكرانية، أول اختبار لقائد الجيش الأوكراني المعيّن حديثًا، الجنرال أولكسندر سيرسكي، حسبما أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

تهدف المعركة إلى السيطرة على المدينة الصناعية الواقعة على بعد 20 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك التي سيطرت عليها روسيا بعد الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.

لكن القتال اشتد، مؤخرًا، عندما اخترقت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، الدفاعات الأوكرانية على الأطراف الشمالية والجنوبية للمدينة.