أوكرانيا.. معركة "أفدييفكا" أول اختبار لقائد الجيش الجديد
تمثل التحديات التي تفرضها القوات الروسية المتقدمة باتجاه بلدة أفدييفكا الأوكرانية، أول اختبار لقائد الجيش الأوكراني المعيّن حديثًا، الجنرال أولكسندر سيرسكي، حسبما أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
تهدف المعركة إلى السيطرة على المدينة الصناعية الواقعة على بعد 20 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك التي سيطرت عليها روسيا بعد الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.
لكن القتال اشتد، مؤخرًا، عندما اخترقت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، الدفاعات الأوكرانية على الأطراف الشمالية والجنوبية للمدينة.
وبحسب الصحيفة، فإن القائد الأعلى الجديد سيرسل تعزيزات إلى أفدييفكا بدلاً من الانسحاب منها، وأشارت إلى أن الجنود يوزعون الذخيرة بالفعل، رغم نقص الإمدادات الذي تفاقم بسبب فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على مساعدات جديدة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن سيرسكي قد يعمد إلى سحب قوات، خاصة بعد تصريحات له قبل تعيينه في منصبه، قال فيها إن "أوكرانيا تتحول إلى إستراتيجية دفاعية"، وإن "الهدف من عمليات الجيش الأوكراني هو إنهاك العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر به".
كذلك أعلن قائد عسكري في وحدات النخبة أن الوضع في أفدييفكا حرج للغاية، قبل إرسال تعزيزات، وأن القوات الأوكرانية كانت تصد الوحدات الروسية التي وصلت حديثًا.
يأتي ذلك بينما تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإعطاء أفدييفكا "أقصى قدر من الاهتمام وأقصى قدر من الدعم".
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوات بخصوص أفدييفكا، تذكر بالدفاع الأوكراني "العنيد" عن باخموت، العام الماضي، رغم أنه لم ينجح، إلا أن روسيا فقدت نحو 30 ألف مقاتل في هجومها على باخموت خلال 9 أشهر، كثيرون منهم كانوا مقاتلين في قوات "فاغنر".
وبحسب الصحيفة، فإن الحفاظ على أفدييفكا سيكون أكثر صعوبة، "بسبب نقص ذخيرة المدفعية".
أهمية المدينة
خسارة أفدييفكا ستجعل استعادة دونيتسك صعبة على أوكرانيا، ونقلت الصحيفة عن الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الإستراتيجية، ميكولا بيليسكوف، أنه "سيتعيّن على القوات الأوكرانية تحقيق توازن صعب بين الحفاظ على قوتها وإلحاق المزيد من الضرر بالعدو أكثر مما يلحقونه بأنفسهم، أثناء الدفاع عن الأراضي التي يسيطرون عليها.
كذلك فإن من شأن معركة أفدييفكا أن توفر تصورًا حول الكيفية التي يعمل بها القائد الجديد سيرسكي لـ "سد الفجوة بين النتائج السياسية التي يرغب بها رئيسه، والموارد العسكرية المتضائلة في أوكرانيا"، حسبما نقلت الصحيفة عن خبير إستراتيجي عسكري، ولواء متقاعد في الجيش الأسترالي.