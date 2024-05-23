ما سر صمت خامنئي عن أنباء "توريث" نجله؟

أثار صمت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حيال التقارير التي تحدثت عن فرضية توريث نجله مجتبى، تساؤلات عن حقيقة هذا التوجه لا سيما بعد حادثة مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتحدثت تقارير عن أن مجتبى خامنئي بات المرشح الأبرز لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى، وقد نال قبل سنتين صفة "آية الله" التي تُعد ضرورية لتولي هذا المنصب.

ورجحت هذه الفرضية بقوة في الأيام الماضية بعد إعلان مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، وقد كان رئيسي المرشح الأبرز لنيل هذا المنصب بعد إنهاء عهدته الرئاسية العام القادم.

ولم يعلق المرشد الأعلى الإيراني للنفي أو التأكيد عن هذه المعلومات التي تم تداولها بقوة في شكل "إشاعات" في البداية لتصبح أكثر موثوقية وقابلية للتصديق لدى الرأي العام بمرور الوقت ومع صمت المرشد.