ترامب يصل فلوريدا قبل محاكمة الثلاثاء وتأهب أمني في ميامي
وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى فلوريدا، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء؛ لمواجهة الاتهامات ضده في قضية الوثائق السرية.
وسيمثل ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي، لأول مرة على ذمة القضية بعد توجيه الادعاء ضده لائحة تضم 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي الأمريكية والكذب على المسؤولين الذين حاولوا استعادتها.
ومن بين هذه الوثائق أوراق حساسة متعلقة بالبرنامج النووي للولايات المتحدة، قال ممثلو الادعاء إنه احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.
ولدى وصوله ميامي تجمع أنصاره خارج نادي غولف قريب يملكه، حيث من المقرر أن يقضي الليل هناك.
من جهتها، قالت شرطة ميامي إنها جاهزة للتعامل مع الحشود الكبيرة والاحتجاجات المتوقعة خلال محاكمة ترامب غدًا.
وقبل مغادرته نيوجيرسي إلى فلوريدا، كتب الرئيس السابق عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "آمل أن تراقب الدولة بأكملها ما يفعله اليسار الراديكالي لأمريكا"، مشيرًا إلى أن "بلاده في حالة تدهور خطير".
وتوجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق بارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد.
ويأتي ذلك في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن لائحة الاتهام تُظهر أن التهم الموجهة لترامب تتراوح محكوميتها من السجن 5 سنوات في اثنتين منها إلى 20 سنة في 3 تهم.