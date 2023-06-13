ترامب يصل فلوريدا قبل محاكمة الثلاثاء وتأهب أمني في ميامي

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى فلوريدا، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء؛ لمواجهة الاتهامات ضده في قضية الوثائق السرية.

وسيمثل ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي، لأول مرة على ذمة القضية بعد توجيه الادعاء ضده لائحة تضم 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي الأمريكية والكذب على المسؤولين الذين حاولوا استعادتها.

ومن بين هذه الوثائق أوراق حساسة متعلقة بالبرنامج النووي للولايات المتحدة، قال ممثلو الادعاء إنه احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

ولدى وصوله ميامي تجمع أنصاره خارج نادي غولف قريب يملكه، حيث من المقرر أن يقضي الليل هناك.