بزشكيان: "حزب الله" لا يستطيع مواجهة إسرائيل وحده

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "حزب الله وحده لا يستطيع أن يقف في وجه دولة مسلحة (إسرائيل) بكل ما لديها من قدرات".

وأشار خلال مقابلة مع شبكة سي أن أن، أنه "إذا كانت هناك حاجة، فلابد أن تعقد الدول الإسلامية اجتماعاً من أجل صياغة رد فعل على ما يحدث".

وشدد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانشاء غزة آخرى في لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله لن يستطيع أن يقف بمفرده في وجه دولة تدعمها الولايات المتحدة والأوروبيون على حد قوله.

وردا على سؤال مذيع السي أن أن حول مبرر إسرائيل بقصف حزب الله، قال بزشكيان إن إسرائيل قامت بقصف غزة وقتلوا أكثر من 41 ألف غزي، متسائلا ماذا فعل الغزيون لإسرائيل كي يتم قصف مستشفياتهم ومدارسهم ورجالهم ونسائهم وأطفالهم وكبارهم.

وتابع الرئيس الإيراني بأن أعظم إرهابي موجود في العالم هو دولة إسرائيل، مستذكرا يوم تنصيبه رئيسا لإيران عندما قامت إسرائيل على حد قوله باغتيال وقصف إسماعيل هنية، متسائلا: أي قانون دولي يبرر ذلك؟.

وبين بزشكيان أن "العالم يرى ما تقوم به إسرائيل، وتدافع عنه والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان تدافع عنهم، إنه أمر مخز".

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وكان أكد الرئيس الإيراني، مساء الأحد، أن الرد الحاسم على إسرائيل بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "أمر ضروري".

وقال بزشكيان خلال اجتماع لحكومته "مجلس الوزراء الإيراني"، إن "الرد الحاسم على إسرائيل أمر ضروري"، موضحاً "أنه لا ينبغي ترك حزب الله اللبناني وحده في الحرب مع النظام الإسرائيلي".

وأضاف قائلا: "الآن لا ينبغي ترك المقاتلين والمجاهدين اللبنانيين وحدهم في هذه المعركة، حتى لا يستهدف النظام الغاشم دول محور المقاومة، ومن المؤكد أن مثل هذا الإجراء لن يكون مقبولاً لدينا ولن يبقى دون رد".