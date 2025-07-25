قتلى وجرحى بانفجار مبنى في ساراتوف الروسية (فيديو)

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب آخرون جراء انفجار عنيف وقع في مبنى سكني مكوّن من عشرة طوابق في مدينة ساراتوف الروسية، وفق ما أفادت به سلطات الطوارئ الإقليمية، الجمعة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الانفجار أدى إلى انهيار وحدة كاملة من المبنى، فيما طالت أضرار جسيمة الطوابق الممتدة من السابع حتى العاشر. وأشارت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون إلى احتمال وجود أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وأُصيب عدد من المارّة والمتواجدين قرب الموقع لحظة الانفجار، بعدما سقطت عليهم كتل من الحطام المتطاير. وتُرجّح السلطات أن يكون سبب الانفجار ناجمًا عن تسرّب للغاز.

أخبار ذات علاقة تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها شرقي روسيا (فيديو)

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات إجلاء سكان المبنى تحسباً لانهيارات إضافية، بينما تستمر عمليات البحث تحت الركام.