صواريخ في الداخل وأجنحة قابلة للطي.. تفاصيل جديدة عن مقاتلة الشبح الصينية

كشف بث تلفزيوني حكومي صيني تفاصيل جديدة حول مقاتلة الشبح J-35، التي تعتبر ثاني مقاتلة صينية من الجيل الخامس.

وأظهرت الطائرة، التي تمّ الكشف عنها في عرض يوم النصر الأخير في الصين، قدرات متقدمة، بما في ذلك القدرة على حمل ستة صواريخ داخلية وأجنحة قابلة للطي، وفق تقرير لموقع "ناشيونال سكيورتي جورنال".

كما يشير هذا الكشف المُدار بعناية إلى ثقة بكين المتزايدة مع استعداد الطائرة للانتشار على الجيل الجديد من حاملات الطائرات، بدءاً من حاملة الطائرات فوجيان التي سيتم تشغيلها قريباً.

وطائرة J-35، التابعة لشركة شنيانغ للطائرات، هي ثاني مقاتلة صينية من الجيل الخامس، انبثقت من مشروع الشبح FC-31، بقيادة معهد التصميم 601 التابع لشركة شنيانغ للطائرات، وحلقت FC-31 لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بينما أكملت النسخة البحرية الأحدث - J-35 - رحلتها الأولى في 29 أكتوبر 2021.

وحتى وقت قريب، كانت الطائرة محاطة بغطاء من السرية، وكان الكثير مما يعرفه الغرب عنها مُستقى من تأكيدات محدودة من مسؤولين ومصممين صينيين، لكن كل ذلك تغير هذا الشهر عندما بثّت قناة CCTV الصينية الحكومية مقطعاً عن الطائرة .

تصميم متقدم

تتميز المقاتلة J-35 بتصميمها المتقدم، الذي يشمل أجنحة قابلة للطي وخطاف ذيل وحجرة أسلحة داخلية، وهذه الميزات تجعلها قادرة على العمليات البحرية والجوية بفعالية عالية، كما ستكون الطائرة قادرة على حمل صواريخ متقدمة، مما يعزز من قدراتها القتالية.

وتتمتّع مقاتلة J-35 أيضاً بقدرات تقنيّة متقدمة، بما في ذلك رادار نشط بتقنية المسح الإلكتروني ونظام استهداف كهروضوئي، فيما تم التأكيد على أن الطائرة ستستخدم محرك WS-19، الذي سيمنحها قدرات طيران فائقة، وفق التقرير.

التكامل مع فوجيان

ومن المتوقع أن يتم نشر المقاتلة J-35 على حاملة الطائرات فوجيان، التي من المقرر أن تدخل الخدمة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبحسب التقرير، فإن هذا التكامل سيعزز من قدرات الأسطول الجوي الصيني ويجعله أكثر فعالية في العمليات البحرية، كما أن الطائرة ستكون قادرة على العمل من على سطح حاملة الطائرات باستخدام نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي.

وستكون حاملة الطائرات أكبر وأكثر قدرة من فوجيان، مع توفير أماكن للطائرات المأهولة وغير المأهولة، والمروحيات، وغيرها من أصول القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني من الجيل التالي.

ويعتبر ظهور المقاتلة J-35 تحولاً استراتيجياً هاماً في قدرات الصين العسكرية، إذ ستُعزّز هذه المقاتلة من قدرات الصين على مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة والتصدي للتهديدات المحتملة، كما ستسهم في تأكيد مكانة الصين كقوة عسكرية كبرى في العالم.