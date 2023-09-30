تركيا تجدد رفضها الانسحاب من شمال سوريا

جدد وزير الدفاع التركي يشار غولر موقف بلاده الرافض للانسحاب من شمال سوريا، واصفا هذا الطرح بـ"غير المنطقي"، لكنه أكد استعداد أنقره استئناف محادثات تطبيع العلاقات مع دمشق.

وقال غولر، في تصريحات صحفية، الجمعة، نقلتها قناة "A Haber" التركية: "نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون أن تغادر تركيا الأراضي السورية، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا".

وأردف الوزير أنه "مرة أخرى نقول إن الجانب السوري لا يجد وقتاً لمن يستخرجون ويبيعون نفط الشعب السوري (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، لأنهم مشغولون فقط بالتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ويريدوننا أن نخرج منها"، على حد تعبيره.