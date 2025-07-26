تبناه "جيش العدل".. مقتل 3 مسلحين بهجوم على محكمة في إيران

أعلن تنظيم "جيش العدل"؛ وهو جماعة مسلّحة من المعارضة البلوشية، اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم على محكمة جنوب إيران، في بيان نُشر عبر منصات تابعة له، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأعلن التلفزيون الإيراني، مقتل 3 من المسلحين الذين هاجموا محكمة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

بينما ذكرت وكالة أنباء "ألف نيوز" الإيرانية، أن 5 أشخاص قُتلوا، وأصيب 13 آخرين بجروح متفاوتة جراء الهجوم الذي شنه مسلحون ينتمون لتنظيم جيش العدل البلوشي على مبنى المحكمة.

ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني أن "الهجوم الإرهابي في زاهدان بدأ باستهداف مبنى المحكمة العامة في زاهدان، ثم توسع بشكل عشوائي ليشمل المدنيين المتواجدين في محيط المكان".

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وأضاف المصدر الأمني في زاهدان: "خلال الحادث، تم القضاء على 3 إرهابيين، كما لحقت أضرار ببعض المواطنين وممتلكاتهم، وسيتم الإعلان عن عدد الشهداء والجرحى من قبل المصادر الرسمية لاحقاً".

وكانت مصادر إخبارية إيرانية ذكرت صباح اليوم، أن مبنى محكمة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، تعرض لهجوم مسلح عنيف، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ووفقًا للتقارير الواردة من وكالة إيسنا ، فإن عدة مسلحين اقتحموا المبنى في وقت مبكر من صباح السبت وبدأوا بإطلاق النار داخل المحكمة. وقد هرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى الموقع فوراً، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من تصاعد التوترات الأمنية في إقليم سيستان وبلوشستان، الذي يُعد من المناطق المضطربة في البلاد بسبب نشاط جماعات مسلّحة معارضة تتهمها السلطات الإيرانية بتنفيذ عمليات "إرهابية" بدعم خارجي.

وكان عدد من المسلحين المجهولين هاجموا مبنى محكمة العدل عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وشرعوا بإطلاق النار بكثافة، ما تسبب بحالة من الذعر داخل المبنى، وإصابة عدد غير محدد من الموظفين والمراجعين.

وهرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى الموقع، وأجلت عددًا من الجرحى وتم نقلهم إلى المراكز الصحية القريبة، في حين فرضت القوات الأمنية طوقًا مشددًا حول مبنى العدلية وبدأت عملية تطهير واسعة.

بدورها، أصدرت السلطات المحلية تحذيرًا أمنيًا عاجلًا، دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة، وتجنب التجمعات، وترك الطرق مفتوحة أمام فرق الإنقاذ والقوات الأمنية، كما طالبت بعدم تداول الشائعات أو نشر صور وفيديوهات من موقع الحدث.

ولم تصدر بعد أية إحصائية رسمية عن عدد الإصابات أو الخسائر، في حين تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات الهجوم.