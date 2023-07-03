مسؤول: موسكو نقلت 700 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ، جريجوري كاراسين، إن روسيا جلبت نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وكتب كاراسين في قناتة على تيليجرام: "في السنوات الأخيرة وجد آلاف الأطفال ملاذاً معنا، هرباً من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا‭‭‭"‬‬‬.

وتقول موسكو إن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية "يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين‭‭‭ ‬‬‬أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم".