تقارير: تسمم زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية

تعرضت زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية للتسمم بمعادن ثقيلة، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مخابراتية لم تسمها.

وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا.

وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا، حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا.

وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.

وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى، منذ أن بدأت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي.

ولم ترد المخابرات العسكرية الأوكرانية وأجهزة الأمن الداخلي على طلبات للتعليق.

ولم تشر التقارير إلى أي تكهنات بشأن هوية المسؤول عن التسمم أو توضح متى حدث ذلك.