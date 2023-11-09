الجيش الأمريكي يحذّر من مخاطر طول أمد الحرب في غزة

قال الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية إن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد بتقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف أن هدف إسرائيل المعلن من حملتها العسكرية في غزة، وهو التدمير الكامل لحركة حماس التي تدير القطاع، كان "أمرًا كبيرًا جدًا".

لكن براون قال أيضًا إن إسرائيل تركز على استهداف القيادة العليا لحماس، وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر.

وتابع للصحفيين، في أول تصريحات مفصلة له عن الصراع المستمر منذ شهر قبل وصوله إلى اليابان، اليوم الخميس: "أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر كلما زادت الصعوبة".

وعبَّر براون عن ثقته في التزام إسرائيل بقوانين الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للجيش الإسرائيلي لتحسين تفسيراته المعلنة لعلمياته، موضحًا أنه ناقش ذلك مع نظيره الإسرائيلي.