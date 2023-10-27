اختيار السلطان إبراهيم ملك ماليزيا المقبل‎

اختارت العائلة المالكة في ماليزيا، اليوم الجمعة، سلطان ولاية جوهور الجنوبية، السلطان إبراهيم، ليكون الملك المقبل للبلاد، حيث انتخب عقب مؤتمر لحكام الولايات عُقد في العاصمة كوالالمبور.

ورغم أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، إلا أن الملك يشرف على تعيينات مهمة، مثل رئيس الوزراء، وهو قائد القوات المسلحة، كما أنه يعد الرئيس الديني للمسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة.

ونظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري، لكن مع ترتيب فريد، إذ يتم التناوب على العرش من قبل حكام ولايات ماليزيا التسع التي يترأسها منذ قرون سلاطين من العائلة المالكة المسلمة.

ومن المقرر أن يؤدي الملك الجديد، البالغ 64 عاما، اليمين الدستورية بعد انتهاء ولاية الملك الحالي في 31 كانون الثاني/يناير، وبعد شهور يجري حفل التتويج.

ويتحدر إبراهيم، الذي درس في الولايات المتحدة، من عائلة جوهور النافذة، وهو ضابط مدرب في الجيش والبحرية والقوات الجوية، كما تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء أنور إبراهيم، وكثيرا ما يعلق على السياسة الماليزية.

ويتمتع الملك أيضا بصلاحية العفو عن المدانين، وعام 2018 أصدر السلطان محمد الخامس، أحد أسلافه، عفوا عن أنور إبراهيم الذي كان يقضي عقوبة السجن.

ويحظى الملك في ماليزيا بمكانة كبيرة، خصوصا بين الغالبية المسلمة في البلاد، وأي انتقاد يُنظر إليه على أنه تحريض على ازدراء الملك يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى السجن.