وفاة وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني عن 65 عاما

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فرانكو فراتيني الذي شغل منصب وزير الخارجية مرتين وتولى عدة مناصب وزارية أخرى توفي السبت عن 65 عاما.

وتوفي فراتيني، الذي كان مريضا بالسرطان لبعض الوقت، في أحد مستشفيات روما.