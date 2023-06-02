ما تأثير العقوبات الأمريكية على طرفي الصراع العسكري في السودان؟

توقع محللون سودانيون أن يكون للعقوبات الأمريكية المفروضة على طرفي الصراع العسكري في السودان، تأثير شديد على الجهات المستهدفة بالعقوبات، لاسيما أن تلك العقوبات تصل إلى حد تجميد الأرصدة البنكية، وحظر التعامل مع المؤسسات الخارجية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت، يوم الخميس، عقوبات اقتصادية على مؤسسات مملوكة لطرفي الصراع في السودان "الجيش وقوات الدعم السريع"، كما شملت العقوبات قيودًا على التأشيرات ضد ما أسمتها "بالجهات الفاعلة، التي تكرس العنف في السودان".

ومن أبرز الشركات التي طالتها العقوبات الأمريكية "منظومة الصناعات الدفاعية" المملوكة للجيش السوداني، إلى جانب شركة "الجنيد" المملوكة لقوات الدعم السريع، بينما لم تتم تسمية الشخصيات المعنية بتقييد التأشيرات.

تداعيات كارثية

من جانبه، قال المحلل السياسي، وائل محجوب، إن العقوبات المفروضة تستند للقوانين الأمريكية وعلى رأسها قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الملحق بالميزانية السنوية لوزارة الدفاع والصادر في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2022، ويتضمن مواد تنص على معاقبة كل الجهات التي تقوض الانتقال وتهدد الاستقرار في السودان.