"لوموند": تشدد الجمهوريين في قانون الهجرة "عمى إستراتيجي"
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، سجل نصرًا رمزيًّا بإرساء مبدأ التفضيل الوطني، تحت ستار ربط الوصول إلى المزايا الأسرية ومساعدات الإسكان بخمس سنوات من الإقامة النظامية، الذي تضمنه قانون الهجرة الجديد.
وأضافت الصحيفة أن "إقرار هذا القانون يعكس ظاهرتين مهمتين في أوروبا: تطبيع إيديولوجيات اليمين المتطرف، وتطرف الأحزاب اليمينية الكلاسيكية".
وحسب تعابير الصحيفة فإن "اللحظة السياسية الحالية في فرنسا تسلط الضوء على العمى الإستراتيجي الذي يعاني منه حزب الجمهوريين (LR) والتمزق الأيديولوجي الذي عززه انتخاب إريك سيوتي لقيادة الحزب في ديسمبر 2022".
وأضافت الصحيفة أن "تبني اليمين المتطرف لموضوعات اليمين ليس ظاهرة جديدة، إذ يعود تاريخها إلى منتصف الثمانينيات عندما حققت الجبهة الوطنية نجاحًا انتخابيًّا، حيث يتضمن هذا الاتجاه التاريخي قوانين أصدرتها الحكومات اليمينية في الأعوام 1986 و1993 و1997 تتحدى حق المواطنة بالولادة ولم شمل الأسرة".
وأشارت الصحيفة أن عوامل غير مسبوقة في السياسة اليمينية، صنفتها في ثلاثة: أولها نهاية الخطاب المزدوج، الذي لخصه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حيث تعايش تبني أفكار الجبهة الوطنية مع البراغماتية في سياسات الهجرة، وتسوية الأوضاع، وتنظيم العبادة الإسلامية في فرنسا.
أما العامل الثاني، فهو إضعاف الفصائل المعتدلة داخل الحزب الليبرالي، تاريخيًّا، حيث كان التعايش بين الليبراليين والمحافظين يضمن التوصل إلى حلول وسط وتوازن نسبي في صياغة القضايا البرنامجية والإستراتيجية الرئيسية، إلا أن هذا الاعتدال غائب في النهج المتشدد الذي يتبناه حزب الليبراليين طوال المناقشات المتعلقة بقانون الهجرة.
العامل الثالث يتلخص بالتحول الأيديولوجي الذي قام به حزب الليبراليين في السنوات الأخيرة، وتجاوز الخطوط الحمراء التي ميزت الحزب عن اليمين المتطرف.
وأضافت "لوموند" أن التهديد الذي يتعرض له السكان الأصليون والدعوة إلى المعاملة التفضيلية للأخيرين، قد تغلغل في نشاط أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من حزب LR (الجمهوريين) طوال المناقشات البرلمانية.
وأدت هذه النزعة القومية الكامنة، المستوحاة من الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، إلى الإخلال بشكل غير مباشر بالتوازن الذي كان يدعيه الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة في الأصل، ما أدى إلى ما يمكن القول إنه قانون الهجرة الأكثر تقييدًا، حسب الصحيفة.
مسار محفوف بالمخاطر
ويرى رئيس حزب "الجمهوريين" إيريك سيوتي أن إقرار القانون يُعد بمنزلة "انتصار تاريخي لليمين"، ويضيف أن هذه التهنئة الذاتية قد تخفي حسابات سياسية معيبة وإستراتيجية خطيرة محتملة لعدة أسباب، أولاً: يعتمد هذا القانون على تفسير خاطئ للوضع الراهن، وكذلك فوز نيكولا ساركوزي في انتخابات عام 2007، والذي كثيراً ما يُستشهد به باعتباره مثالاً ناجحاً للاستيلاء الإيديولوجي، كان مبنيًّا على ديناميكية مختلفة للسلطة، لصالح اليمين، في سياق تراجع نفوذ جان ماري لوبان في الجبهة الوطنية.
وأكدت "لوموند" أن الحركة اليمينية المتطرفة هي التي تهيمن على المشهد السياسي في الوقت الحاضر، مع تقدم زعيمتها مارين لوبان في استطلاعات الرأي.
ولفتت إلى أن محاولة تحدي هيمنة حزب الجبهة الوطنية من خلال تبني موضوعات يمينية متطرفة تبدو محفوفة بالمخاطر.
ثانياً: تشير بيانات الرأي إلى أن حزب الجبهة الوطنية يكتسب حصة في السوق من حيث مصداقيته الحكومية، وبدرجة أقل، قدرته على التخلص من الزخارف التاريخية للحزب المتطرف.
وقالت الصحيفة، إن عملية إزالة الوصمة المستمرة هذه تزيد بلا شك من الميزة التنافسية لحزب اليمين المتطرف، وتجذب ناخبي حزب الليبراليين الذين نشؤوا على وجه التحديد على أيديولوجيات حزب الجبهة الوطنية.
وأخيرًا، أكدت الانتخابات التشريعية لعام 2022 زوال الجبهة الجمهورية وأضعفت الطوق الصحي الذي حافظ عليه اليمين، وحتى في عهد نيكولا ساركوزي مع الجبهة الوطنية.
ومن خلال مغازلة إيريك زيمور أو رفض تأييد إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة الرئاسية، نجح إيريك سيوتي في توجيه اليمين الفرنسي بحكم الأمر الواقع إلى المسار المحفوف بالمخاطر، ليس فقط من خلال التحالف الإيديولوجي، بل وأيضاً الإستراتيجي مع اليمين المتطرف، ما يخدم التاريخ الأوروبي الحديث كتاريخ قاسٍ.
وأوضحت "لوموند" أن الدرس المستفاد هنا هو أن اليمين التقليدي عندما ينحاز إلى أيديولوجيات اليمين المتطرف أو يتبناها، فإنه يخسر حتمًا، إن لم يكن روحه، فناخبيه على الأقل.
وختمت الصحيفة أن التجربة الأخيرة لليبراليين في حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في هولندا تجسد هذا الأمر، وبوسعنا أن نتوقع المزيد من النجاحات لليمين المتطرف في أوروبا في الأشهر المقبلة، في حين أن حزب الليبراليين قد يحتفل مؤقتًا بتأثيره على قانون الهجرة، فمن الواضح أن انجرافه القومي والعمى الإستراتيجي يخاطران بإضافة فرنسا إلى قائمة الدول التي يمكن أن تميل نحو اليمين المتطرف في المستقبل.