"لوموند": تشدد الجمهوريين في قانون الهجرة "عمى إستراتيجي"

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، سجل نصرًا رمزيًّا بإرساء مبدأ التفضيل الوطني، تحت ستار ربط الوصول إلى المزايا الأسرية ومساعدات الإسكان بخمس سنوات من الإقامة النظامية، الذي تضمنه قانون الهجرة الجديد.

وأضافت الصحيفة أن "إقرار هذا القانون يعكس ظاهرتين مهمتين في أوروبا: تطبيع إيديولوجيات اليمين المتطرف، وتطرف الأحزاب اليمينية الكلاسيكية".

وحسب تعابير الصحيفة فإن "اللحظة السياسية الحالية في فرنسا تسلط الضوء على العمى الإستراتيجي الذي يعاني منه حزب الجمهوريين (LR) والتمزق الأيديولوجي الذي عززه انتخاب إريك سيوتي لقيادة الحزب في ديسمبر 2022".

وأضافت الصحيفة أن "تبني اليمين المتطرف لموضوعات اليمين ليس ظاهرة جديدة، إذ يعود تاريخها إلى منتصف الثمانينيات عندما حققت الجبهة الوطنية نجاحًا انتخابيًّا، حيث يتضمن هذا الاتجاه التاريخي قوانين أصدرتها الحكومات اليمينية في الأعوام 1986 و1993 و1997 تتحدى حق المواطنة بالولادة ولم شمل الأسرة".

وأشارت الصحيفة أن عوامل غير مسبوقة في السياسة اليمينية، صنفتها في ثلاثة: أولها نهاية الخطاب المزدوج، الذي لخصه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حيث تعايش تبني أفكار الجبهة الوطنية مع البراغماتية في سياسات الهجرة، وتسوية الأوضاع، وتنظيم العبادة الإسلامية في فرنسا.

أما العامل الثاني، فهو إضعاف الفصائل المعتدلة داخل الحزب الليبرالي، تاريخيًّا، حيث كان التعايش بين الليبراليين والمحافظين يضمن التوصل إلى حلول وسط وتوازن نسبي في صياغة القضايا البرنامجية والإستراتيجية الرئيسية، إلا أن هذا الاعتدال غائب في النهج المتشدد الذي يتبناه حزب الليبراليين طوال المناقشات المتعلقة بقانون الهجرة.

العامل الثالث يتلخص بالتحول الأيديولوجي الذي قام به حزب الليبراليين في السنوات الأخيرة، وتجاوز الخطوط الحمراء التي ميزت الحزب عن اليمين المتطرف.

وأضافت "لوموند" أن التهديد الذي يتعرض له السكان الأصليون والدعوة إلى المعاملة التفضيلية للأخيرين، قد تغلغل في نشاط أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من حزب LR (الجمهوريين) طوال المناقشات البرلمانية.

وأدت هذه النزعة القومية الكامنة، المستوحاة من الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، إلى الإخلال بشكل غير مباشر بالتوازن الذي كان يدعيه الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة في الأصل، ما أدى إلى ما يمكن القول إنه قانون الهجرة الأكثر تقييدًا، حسب الصحيفة.