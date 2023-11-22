روسيا تعلق على اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس

رحبت موسكو باتفاق الهدنة الإنسانية الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وكان كلٌّ من إسرائيل وقطر وحركة حماس أعلنت أنه جرى الاتفاق على وقف جميع أشكال القتال في غزة لمدة 4 أيام، ضمن اتفاق ستطلق حماس بموجبه سراح 50 امرأة وطفلًا تحتجزهم لديها مقابل إفراج إسرائيل عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.