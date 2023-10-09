تقرير: هجوم حماس يعكس فشلًا استخباراتيًّا كبيرًا في إسرائيل

وكذلك لم ينسب الإسرائيليون الفضل إلى قدرة عدوهم على العمل في الجو والبحر والأرض في وقت واحد، كما أنهم لم يقدروا تمامًا قدرة حماس على إبقاء خططها سرية.

وبالعودة إلى الماضي، فإنه يثير سؤالًا حول ما إذا كانت المعلومات اللازمة لمنع الهجوم موجودة داخل النظام، على غرار الطريقة التي وجدت بها لجنة 11 أيلول/ سبتمبر، إشارات ضائعة في الفترة التي سبقت هجمات 2001 في الولايات المتحدة.

ولربما كان لدى المخابرات الإسرائيلية إشارات تحذيرية "أضواء حمراء وامضة"، لكنها لم تتمكن من الربط بين النقاط.

وشددت الصحيفة على أن المناخ السياسي الداخلي في إسرائيل أسهم قبل الهجوم على غزة في الفشل الاستخباراتي، ولاسيما مع الانقسام الشديد في إسرائيل.

يشار إلى أن النخبة الأمنية العلمانية والمقيمة في تل أبيب وحيفا، استاءت من تحالف نتنياهو مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، التي كانت لها وجهات نظر مختلفة حول طبيعة الدولة والخدمة العسكرية.

وكان من الممكن أن يُنظر إلى هذا الانقسام والاضطراب السياسي باعتباره علامة على الضعف الداخلي لدى حماس ومؤيديها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه غالبًا ما ينطوي فشل الاستخبارات على شعور بالغطرسة والثقة المفرطة، إذ يمكن حتى لأشد الأجهزة الأمنية التغاضي عن التهديدات الناشئة.

ويتمتع الموساد والوكالات المماثلة بسمعة أسطورية، لكنها تفشل في بعض الأحيان في إدراك المخاطر التي قد يراها المراقبون الأكثر حذرًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإيرانيين وحماس يلعبون لعبة معقدة، وقد لا تكون دوافعهم مفهومة بالكامل، فإيران التي تهددها جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية وتهميش القضية الفلسطينية، فكرت في الانفتاح على الولايات المتحدة بينما تخطط في الوقت نفسه لهجوم شرس، وهذا يؤكد ضرورة توخي الحذر في تقييم تصرفات الخصوم.

وختمت الصحيفة، أنه بالمقارنة مع أحداث 11 سبتمبر، من المهم أن نتذكر أن المبالغة في رد الفعل يمكن أن تؤدي إلى صراعات طويلة وغير مثمرة.

ورغم أن إسرائيل تتمتع بسمعة طيبة فيما يتعلق بالقوة المحسوبة والفعالة، إلا أن هناك أملًا في أنها في سعيها للانتقام من الهجوم على غزة، لا تؤدي عن غير قصد إلى خلق مشاكل أكثر أهمية في المستقبل.

المصدر: صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية