بايدن يدعو إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء في غزة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين القوات الاسرائيلية ومقاتلي حماس حول هذا المجمع.

وقال بايدن في تصريح صحفي: "ينبغي حماية المستشفى، آمل وأتوقع إجراءات أقل تدخلاً في ما يتعلق بالمستشفى"، مؤكداً أنه "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.

وأوضح بايدن أن "اتفاقاً للإفراج عن أسرى" ما يزال قيد التفاوض بمساعدة قطر.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إن الولايات المتّحدة أثارت مسألة مستشفيات غزة في محادثاتها مع حليفتها إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا نريد أن نرى معارك في المستشفيات، نريد أن يكون المرضى محميّين، وأن تكون المستشفيات محميّة".

وشدد في الوقت نفسه على أنّ الحكومة الإسرائيلية أكّدت خلال محادثاتها مع الإدارة الأمركيية أنّها "تشاطرنا هذا الرأي".

وبحسب ساليفان فإنّ الولايات المتّحدة تريد أن تكون فترات توقف إطلاق النار "أطول بكثير" أي أن تُعدّ "بالأيام وليس بالساعات".