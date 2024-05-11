"واشنطن بوست": إدارة بايدن تضع "خطوطا حمراء جديدة" مع إسرائيل

تعكس المواقف الأمريكية الأخيرة من إدارة إسرائيل الحرب في غزة، توجها نحو وضع "خطوط حمراء جديدة"، لم يسبق لإدارة بايدن التعامل وفقها، منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هناك معطيات وبيانات وأرقاما تعكسها استطلاعات الرأي تُظهر، أن هناك خطوطا حمراء جديدة بين واشنطن وحكومة نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أنّ أول مؤشرات تلك الخطوط تغيّر لهجة بايدن، بعد أشهر من الدعم المطلق لإسرائيل، ومقاومة ضغوط حلفائه الديمقراطيين، لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال تل أبيب.

وللمرة الأولى هدد بايدن قبل أيام بتعليق تدفق أنواع محددة من الأسلحة، إذا لم تستجب إسرائيل للتحذيرات الأمريكية في علاقة بخطط اجتياح مدينة رفح، وفي حال قيام القوات الإسرائيلية بعملية "برية واسعة النطاق" في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

ورأى تقرير "واشنطن بوست" أن قرار الرئيس الأمريكي "محفوف بالمخاطر، على المستويين السياسي والخارجي"، لكنه يعكس الاتجاه الذي سلكه حزب بايدن منذ أشهر.

كما رأى أن "هذا البيان يعد تحولًا واضحًا يُشير كيف يمكن لديمقراطي مؤيد لإسرائيل تاريخياً مثل بايدن أن يتخذ موقفاً أكثر قوة".