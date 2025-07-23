"صداع".. إسرائيل تنظر بقلق لصفقة مقاتلات "يوروفايتر تايفون" التركية

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي تعليقه على شراء تركيا عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، قائلاً إن ذلك "لا يمثل تهديداً للتفوق الإسرائيلي".

وقال المسؤول في تصريح للصحيفة العبرية، إن "شراء تركيا 40 طائرة مقاتلة من طراز (يوروفايتر تايفون) لا يشكل تهديداً مباشراً أو فورياً للتفوق الجوي لإسرائيل، إلا أنه مع ذلك يشكل صداعاً"، حسب تعبيره.

وأضاف: "هذا لا يشكل تهديدًا يغير قواعد اللعبة لسلاح الجو الإسرائيلي. طائرة (تايفون) بارعة وذات كفاءة، لكنها لا تقارن بتفوق طائراتنا المقاتلة"، على حد قوله.

واستدرك المسؤول الإسرائيلي قائلاً: "لكنها إشارة واضحة ومقلقة إلى أن تركيا تسرّع من وتيرة تسلحها بطريقة قد تشكل في نهاية المطاف تحديًا للتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة"، وفق رأيه.

قدرات نوعية

واعتبرت الصحيفة أن "صفقة المقاتلة، التي طورت بتعاون بريطاني ألماني إيطالي إسباني، تمثل خطوة مهمة في جهود أنقرة المستمرة لتحديث جيشها".

وتُعتبر هذه الطائرة، من أكثر مقاتلات الجيل الرابع وما يليه تطورًا في العالم، وسيُعزز انضمامها إلى أسطول القوات الجوية التركية قدرات البلاد القتالية الجوية بشكل كبير، بحسب "جيروزاليم بوست".

وأكدت أن "طائرات (يوروفايتر تايفون) من الجيل 4.5 تتمتع بقدرة عالية على المناورة، ومجهزة بأنظمة رادار متطورة، وقادرة على تنفيذ مهام متعددة بما في ذلك التفوق الجوي والهجوم الأرضي".

ورأت الصحيفة أنه "رغم أن هذه المقاتلات قد لا تضاهي طائرات (إف-35) الإسرائيلية من حيث التخفي والاندماج الاستشعاري، فإن نشرها من شأنه أن يحسن بشكل كبير المرونة التشغيلية لتركيا وقدرتها على الردع الإقليمي".

ولفتت الصحيفة إلى أن "تركيا تسعى بنشاط إلى إبرام صفقات إضافية لشراء طائرات (إف-16) أمريكية الصنع، وربما حتى طائرات (إف-35)، بعد استبعادها من برنامج الأخيرة عام 2019 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)".

وأثارت هذه الجهود المتجددة قلقًا في إسرائيل، لا سيما في ظل تقارير تفيد بأن أنقرة تعمل أيضًا على توسيع قدراتها البحرية وقدراتها في مجال الطائرات المسيّرة كذلك، بحسب الصحيفة.

تنسيق وثيق

وكانت ألمانيا، قد أعلنت في وقت سابق يوم الأربعاء، موافقتها على بيع مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا، وفق ما كشف عنه متحدث الحكومة ستيفان كورنيليوس.

وقال كورنيليوس، في تصريحات صحفية بالعاصمة برلين، إن وزارة الدفاع الألمانية أعطت موافقتها على بيع هذه المقاتلات في رسالة بعثتها إلى تركيا، لافتاً إلى أن "الحكومة الألمانية قدمت هذا الدعم للتصدير بالتنسيق الوثيق مع شركائها".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن بلاده تخطط لشراء نحو 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" الأوروبية.

وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد ساعات من توقيعه مع نظيره البريطاني جون هيلي مذكرة تفاهم شاملة تتيح لأنقرة استخدام المقاتلة الأوروبية "تايفون".

يُذكر أن "يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.