رئيس البرازيل لولا يلغي زيارته إلى الصين

ألغى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارته إلى الصين، والتي كانت مقررة من 27 إلى 31 مارس/ آذار، لأسباب طبية، وفقا لما ذكره سكرتيره الصحفي اليوم السبت.

ونشر السكرتير الصحفي مذكرة طبية تفيد بأنه بعد التقييم السريري، تم تشخيص إصابة لولا بالتهاب القصبات الهوائية الجرثومي والفيروسي الناجم عن الأنفلونزا إيه، وأنه بدأ العلاج.

وجاء في المذكرة أنه "على الرغم من التحسن السريري، توصي الخدمة الطبية لرئاسة الجمهورية بتأجيل الزيارة إلى الصين حتى تنتهي دورة انتقال الفيروس".

وأبلغت الحكومة البرازيلية السلطات الصينية بالتأجيل وعزمها تحديد موعد آخر للزيارة.

يُنظر إلى الرحلة، التي كان من المقرر أن يجتمع خلالها لولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الثلاثاء، على أنها محاولة من الرئيس اليساري الجديد الذي تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني لتعزيز العلاقات مع أكبر شريك تجاري للبرازيل.

وكان من المقرر في البداية أن يسافر لولا اليوم السبت، لكنه كان قد أجل بالفعل مغادرته إلى يوم الأحد بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي خفيف.

وكان مقررا أن يرافق لولا خلال الزيارة وفد كبير يضم ستة وزراء وعدد من الحكام والنواب و240 من رؤساء الشركات، أكثر من ثلثهم من قطاع المزارع في البرازيل الذي يرسل نصيب الأسد من لحوم البقر وفول الصويا ولب الخشب إلى الصين.