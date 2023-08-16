زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن عبر البحر الأسود خطوة مهمة

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا على البحر الأسود، رغم التهديدات الروسية، بأنه "خطوة مهمة" لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "أوكرانيا خطت للتوّ خطوة مهمّة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود"، مشيراً إلى أنّ السفينة "اتّبعت الممرّ الإنساني الأوكراني الجديد انطلاقاً من ميناء أوديسا".

وكان الرئيس الأوكراني قد ندّد في وقت سابق بقصف روسيا بواسطة مسيّرات منشآت أوكرانية على البحر الأسود، واصفاً الضربات الروسية بأنّها "اعتداء على الأمن الغذائي العالمي".

وكان حاكم أوديسا أوليغ كيبر قد أفاد بأنّ مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت مُذ أوقفت موسكو العمل باتفاق الحبوب.