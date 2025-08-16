ترامب: زيلينسكي سيزور البيت الأبيض الاثنين القادم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن الاثنين القادم، مبيناً أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعدا لقمة مع بوتين".

وأضاف ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، "كان يومًا رائعًا وناجحًا للغاية في ألاسكا! سار اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يرام، وكذلك المكالمة الهاتفية التي أجريتها في وقت متأخر من الليل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو المحترم".

أخبار ذات علاقة "أكسيوس": زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "الجميع اتفق على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرةً نحو اتفاقية سلام تُنهي الحرب، وليس مجرد اتفاقية وقف إطلاق نار لا تصمد في كثير من الأحيان".

وأردف "سيزور الرئيس زيلينسكي المكتب البيضاوي في واشنطن العاصمة بعد ظهر يوم الاثنين. إذا سارت الأمور على ما يُرام، فسنحدد موعدًا للقاء الرئيس بوتين. ومن المُحتمل أن يُنقذ ذلك أرواح ملايين البشر. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة للتعاون البنّاء وتدعم عقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، وفق وكالة "رويترز".

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".

وأضاف: "ندعم اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تؤكد أوكرانيا أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك".