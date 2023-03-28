طالبان تعتقل ناشطا بارزا في مجال تعليم الإناث في كابول

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن ناشطا بارزا في مجال تعليم الفتيات الأفغانيات اعتقل في كابول هذا الأسبوع، وطالبت سلطات حركة طالبان بتوضيح سبب إلقاء القبض عليه.

ولم يرد حتى الآن المتحدثون باسم وزارة الإعلام ووكالة المخابرات التابعتين لطالبان على طلب للتعليق أو تأكيد احتجازه.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في بيان "اعتُقل مطيع الله ويسا رئيس منظمة (بن باث) ‘مسار القلم‘ والمدافع عن تعليم الفتيات في كابول أمس الاثنين".

وأضافت أنها "تدعو سلطات الأمر الواقع إلى توضيح مكان تواجده وأسباب اعتقاله وضمان حصوله على الدعم القانوني والاتصال بأسرته".

وينحدر ويسا من إقليم قندهار في جنوب البلاد ويدافع منذ سنوات عن تعليم الفتيات لا سيما في المناطق الريفية المحافظة، بما في ذلك خلال فترة الحكومة السابقة المدعومة من الغرب عندما قال إن الخدمات التعليمية لا تصل لكثير من الفتيات اللائي يعشن في الريف.

كما تعقد منظمته غير الحكومية لقاءات مع شيوخ القبائل وتشجع المجتمعات والسلطات على فتح المدارس، وتقوم أيضا بتوزيع الكتب وتوفير المكتبات المتنقلة.

وتمنع إدارة طالبان معظم الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية كما تحرمهن من الالتحاق بالجامعات بزعم أن هذا يثير مشكلات يتعلق بعضها بالالتزام بالزي الإسلامي. ويقول المسؤولون إنهم يعملون لإعادة فتح المدارس إلا أنهم لم يحددوا إطارا زمنيا.

وقال ويسا لرويترز العام الماضي إن عمله بعيد كل البعد عن السياسة وإن تركيزه ينصب على تشجيع المجتمعات على تعليم الفتيات.