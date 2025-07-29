وسط هدوء حذر.. تايلاند تتهم كمبوديا بخرق وقف إطلاق النار

قال متحدث باسم الجيش التايلاندي يوم الثلاثاء، إن كمبوديا شنت هجمات على مواقع متعددة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم من اتفاق الجارتين على وقف القتال بدءًا من منتصف الليل.

وقال الميجور جنرال وينثاي سوفاري في بيان، إن القوات التايلاندية ردت بشكل يتناسب مع الهجمات دفاعًا عن النفس، وفق "رويترز".

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويتشاياشاي لصحفيين يوم الثلاثاء، أن الحدود التايلاندية الكمبودية هادئة الآن بعد اشتباكات صغيرة بين جيشي البلدين.

وأشار إلى أن القادة العسكريين من كلا الجانبين سيجتمعون لإجراء محادثات في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش)، إذ تسعى الجارتان إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه.

بالمقابل، نفت المتحدّثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع "أيّ اشتباكات مسلّحة بين الطرفين في أيّ من المناطق"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

بدوره، أكّد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت في منشور على فيسبوك صباح الثلاثاء أنّ "الجبهة هدأت منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل".

وكان البلدان اتفقا الاثنين في ختام محادثات سلام جرت في ماليزيا على "هدنة فورية وغير مشروطة" يبدأ سريانها منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء لإنهاء اشتباكات دارت بينهما طوال خمسة أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.

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واندلعت الاشتباكات بين الطرفين الخميس وقد أسفرت عن مقتل 38 شخصًا على الأقل ونزوح حوالي 300 ألف آخرين.