المدعي الخاص يطلب إصدار أمر بالحد من تصريحات ترامب قبل محاكمته

طلب المدّعي الخاص الأمريكي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، يوم الجمعة، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأمريكي السابق قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية، أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة بالملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.

وردّ ترامب سريعا على منصته "تروث سوشال" قائلًا: "إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا (…) ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟".