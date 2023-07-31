روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيّرات على مركز للشرطة‎

استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة مركزًا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليلة الاثنين، دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي. وأصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. لا ضحايا".

وأشار إلى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جرّاء الهجوم.

ومنذ بدء أوكرانيا هجومًا مضادًا لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها مطلع حزيران/يونيو، تزايدت الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وأعلنت السلطات الروسيّة الأحد، أنّها أحبطت هجومَين ليليّين شنّتهما طائرات أوكرانيّة بلا طيّار على موسكو التي أقفل مطارها الدولي لفترة وجيزة، وعلى شبه جزيرة القرم، دون أن يتسبّبا في وقوع إصابات.

وكانت الهجمات التي تستهدف موسكو ومنطقتها، الواقعتين على مسافة نحو 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، نادرة في مطلع الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

إلا أن هذه الهجمات تزايدت في الأشهر الماضية، وكان من أبرزها هجوم استهدف الكرملين في أيار/مايو.