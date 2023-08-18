تركيا تفرج قريبًا عن إسرائيلي مسجون بتهمة "القات"

رجحت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الجمعة، إطلاق سراح الإسرائيلي "داني أفكا"، المسجون في تركيا لمدة عشرة سنوات بعد إدانته بتهريب "القات"، في نهاية الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن جهودا قادها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين في الأشهر الأخيرة لإطلاق سراح أفكا.

وكان كوهين أرسل رسالة حول "الوضع الإنساني" للسجين الإسرائيلي، مؤخرًا إلى نظيره وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، طلب فيها مراعاة وضعه الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن الإسرائيلي “داني أفكا" مسجون في تركيا منذ عام 2019، للاشتباه بتهريب مادة "القات" عبر تركيا، وهي مادة تعتبر محظورة في البلاد.

وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة في الخارجية الإسرائيلية أنه وبفعل تحسن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة في الآونة الأخيرة، تم إحراز تقدم كبير في عملية إطلاق سراحه، وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه بعد ما يقرب من خمس سنوات كان قد قضاها في السجون التركية.

المصدر: صحيفة معاريف