الرئيس البرازيلي يرفض دعوة بوتين لزيارة روسيا

رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة، دعوة لزيارة روسيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ويأتي رفض لولا بعد أيام من فشل لقاء مأمول بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع التي التأمت في اليابان.وقال الرئيسان إن انشغالهما حال دون لقائهما.

وكتب لولا على تويتر "شكرت (بوتين) على الدعوة للذهاب إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ وأجبته أنني لا يمكنني الذهاب إلى روسيا في هذا الوقت"، في إشارة إلى الحدث المقرر بين 14 و17 حزيران/يونيو المقبل.