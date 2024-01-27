وأشار ميدفيديف إلى أن فقدان السيطرة على تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة هو نتيجة تصرفات الأمريكيين أنفسهم، ومؤشرات على ضعف هيمنة واشنطن.

وشدد على أن البيت الأبيض، الذي يدعم نظام كييف "بحماسة"، أظهر أنه "عاجز تمامًا" عن التعامل مع قضايا السياسة الداخلية، ودفع سكان تكساس إلى النقطة التي بدؤوا فيها التفكير بجدية في الانفصال.

وقال: "بطريقة أو بأخرى، قد تواجه أمريكا أزمة دستورية مستعصية وتغرق في هاوية مواجهة مدنية جديدة، وربما أكثر تدميرا، لفترة طويلة"

وتابع: "بسبب التقاعس عن التحرك، قد تدفع السلطات الفيدرالية الأمريكية أخيرًا سكان تكساس، الذين يفكرون في الانفصال، إلى الحرارة البيضاء".

واعتبر ميدفيديف أن وضع الهجرة في تكساس مثال صارخ آخر على ضعف الهيمنة الأمريكية الذي يحدث من الداخل.

وأشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات في الولايات المتحدة تحتوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار العالمي، إلا أن العالم يراقب هجوم الداء السيىء الذي يصيب الولايات المتحدة.