18 جريحًا إثر هجوم روسي على ميكولايف وأوديسا

أصيب 18 شخصًا بهجوم روسي على مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية اليوم الخميس، بينما أفادت السلطات في أوديسا بوقوع ضربات جوية جديدة على المنطقة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتصاعد التوتر حول موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إثر تحذير روسيا من أنها ستنظر للسفن التي تبحر إليها اعتبارًا من اليوم الخميس، على أنها أهداف عسكرية محتملة، وذلك في أعقاب انسحاب موسكو من اتفاق يضمن المرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية.

وكتب حاكم ميكولايف فيتالي كيم، على تطبيق تيليغرام للمراسلة أن "بناية سكنية من 3 طوابق أصيبت وسط مدينة ميكولايف، حيث سقط 18 جريحًا، فيما أنقذت خدمات الطوارئ شخصين من تحت الأنقاض".