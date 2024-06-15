مقاتلة ميغ-31
مقاتلة ميغ-31وزارة الدفاع الروسية

السويد تعلن انتهاك طائرة روسية مجالها الجوي

كشفت السويد أن طائرة روسية انتهكت مجالها الجوي، شرقي جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق، حسب وكالة "رويترز".


وقال متحدث باسم الجيش السويدي، اليوم السبت، إن طائرة روسية انتهكت المجال الجوي السويدي شرقي جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق، أمس الجمعة، وتابعتها طائرتان مقاتلتان سويديتان.


وأفاد المتحدث، لوكالة الأنباء المحلية تي.تي، بأن قوات الدفاع السويدية حاولت التواصل مع الطائرة الروسية، لكنها لم تتلقَ أي رد منها.

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وتأتي الحادثة بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الفنلندية الاشتباه بانتهاك طائرة عسكرية روسية مجالها الجوي، على طول ساحل خليج فنلندا.

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