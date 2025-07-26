روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في أوكرانيا

أعلنت روسيا سيطرة قواتها على بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إن القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات 'الشرق' قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".





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وحسب الوكالة، فقد بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 190 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومدفع ميدان.

وأضافت أن وحدات من مجموعة قوات دنيبر استهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانية في مناطق مالا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيا، وتياجينكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.

وتم تحييد أكثر من 60 عسكريًا، و4 آليات، ومدفع، و3 مستودعات ذخيرة، وأربع محطات للحرب الإلكترونية.