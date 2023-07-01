ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الاضطرابات في فرنسا

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إرجاء زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ غدا الأحد في ظل الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن، وفقا لرويترز.

وأعلن فرانك فالتر شتاينماير المتحدث باسم الرئيس الألماني، أن الرئيس الفرنسي تحدث اليوم هاتفيا مع الرئيس وأطلعه على الوضع.

وأضاف المتحدث: "الرئيس ماكرون طلب تأجيل زيارة الدولة المقررة لألمانيا".

ويوم أمس، اضطر ماكرون إلى قطع زيارته إلى بروكسل ومغادرة القمة الأوروبية مبكرا لحضور ثاني اجتماع أزمة تعقده الحكومة في غضون يومين.

وطلب ماكرون من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب "الأكثر حساسية" والكشف عن هويات المستخدمين الذين يؤججون العنف.