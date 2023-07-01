ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الاضطرابات في فرنسا
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إرجاء زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ غدا الأحد في ظل الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن، وفقا لرويترز.
وأعلن فرانك فالتر شتاينماير المتحدث باسم الرئيس الألماني، أن الرئيس الفرنسي تحدث اليوم هاتفيا مع الرئيس وأطلعه على الوضع.
وأضاف المتحدث: "الرئيس ماكرون طلب تأجيل زيارة الدولة المقررة لألمانيا".
ويوم أمس، اضطر ماكرون إلى قطع زيارته إلى بروكسل ومغادرة القمة الأوروبية مبكرا لحضور ثاني اجتماع أزمة تعقده الحكومة في غضون يومين.
وطلب ماكرون من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب "الأكثر حساسية" والكشف عن هويات المستخدمين الذين يؤججون العنف.
واندلعت أعمال نهب ومواجهات في أرجاء فرنسا تخللها توقيف أكثر من ألف شخص على مدار 4 ليال على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي فرنسي في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.
وأسفرت أعمال الشغب خلال الأيام الماضية، عن إصابة 79 ضابط شرطة وإضرام النار في بعض المباني والمركبات.
وارتفعت حصيلة أعمال الشغب إلى 2560 حريقا أسفرت عن إحراق 1350 مركبة، كما تعرض العديد من المحال التجارية إلى أعمال النهب والتخريب.