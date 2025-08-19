هجمات روسية عنيفة تقطع الكهرباء عن بولتافا الأوكرانية

قال فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن هجومًا روسيًّا خلال الليل استهدف حيي كريمنشوك ولوبني؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الأشخاص وألحق أضرارًا بمبانٍ إدارية تابعة لشركة محلية مشغلة للبنية التحتية للطاقة.

وأضاف كوهوت عبر تطبيق تيليغرام للتراسل "لحسن الحظ لم تقع إصابات"، مشيرًا إلى أن الكهرباء انقطعت عن نحو 1500 وحدة سكنية و119 وحدة تجارية في حي لوبني، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل، في إحدى أعنف الهجمات هذا الشهر.

وأضافت أنها أسقطت 230 طائرة مسيرة وستة صواريخ. ورصدت ضربات على 16 موقعًا بأربعة صواريخ و40 مُسيرة.

ومع حراك دبلوماسي كبير، بين قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وأخرى في واشنطن في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزعماء أوروبيين، فإن حلولًا تلوح بالأفق للحرب المستمرة منذ 2022.

ويرى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "نهايتين" هما الأكثر ترجيحًا، أولاهما: أن تخسر أوكرانيا أراضيها، مع بقائها دولة قومية آمنة ذات سيادة، حتى لو انكمش حجمها، والثانية: أن تخسر أراضيها وسيادتها، فتعود إلى دائرة نفوذ موسكو.