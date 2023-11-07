تقرير يتهم روسيا بمحاولة زعزعة أمن فرنسا عبر رسومات "نجمة داود"

كشف تقرير إخباري فرنسي، اليوم الثلاثاء، أنّ التحقيقات التي تُجرى، منذ أسبوع، في حادثة طبع علامات لنجمة داود على الجدران في باريس وضواحيها، أظهرت "ضلوع أطراف من روسيا في محاولة لزعزعة الاستقرار".

وقال التقرير، الذي نشره موقع "فرنس أنفو" نقلاً عن مصدر مقرّب من التحقيق، إنه "بعد اكتشاف طباعة علامات نجمة داود في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، يدرس المحققون إمكانية حدوث محاولة لزعزعة الاستقرار قادمة من موسكو".

وأوضح أن "بداية التحقيقات كانت باعتقال أول زوجين من مولدوفا في الثلاثينيات من عمريهما قبل 10 أيام، وتم القبض عليهما في منتصف الليل وهما يرسمان نجمة داود الزرقاء على واجهات المباني، وخلال احتجازهما في مقرّ للشرطة والتحقيق معهما، زعما أنهما فعلا ذلك بناءً على أوامر من شخص روسي مقابل القليل من المال".

وسرعان ما أغلقت النيابة القضية، وتم اتخاذ القرار بطرد الزوجين المقيمين بباريس في وضع غير نظامي، وتم إيداعهما في أحد مراكز الاحتجاز، ثمّ تم أخذ هذين الزوجين من مركز الاحتجاز لاستجوابهما مرة أخرى، وكرّرا أثناء التحقيق معهما أنهما تلقّيا أوامر في روسيا.