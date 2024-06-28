"بزنس إنسايدر": تلعثم بايدن وأكاذيب ترامب

وقال الموقع إن المناظرة سارت بشكل فظيع، وبدا بايدن ضعيفًا منذ بدايتها، حيث كان هناك ضعف لا لبس فيه في سلوك بايدن، بينما أوضحت شبكة "إن بي سي" أن بايدن كان يعاني من نزلة برد.

ورداً على السؤال الأول الذي طرحه مذيع شبكة "سي إن إن"، جيك تابر، والمتعلق بالاقتصاد، بدت أنفاس بايدن منقطعة، وبدأ على عجل في قراءة الحقائق، بينما كان يتلعثم ويحذف الكلمات أحيانًا.

وفي بعض الأحيان، كان بايدن يتلفظ بعبارات لا معنى لها، وفقًا للموقع.

وردا على سؤال آخر حول الحرب في غزة، أخطأ بايدن قائلاً: "نحن أكبر داعم لإسرائيل من أي شخص آخر في العالم".

وفي سؤال آخر حول الدين الوطني، اختتم بايدن لسبب غير مفهوم بالقول: "لقد تغلبنا أخيرًا على برنامج الرعاية الطبية"، حيث رد ترامب قائلاً: "حسناً، إنه على حق. لقد تغلب على برنامج الرعاية الطبية. لقد تغلب عليه حتى الموت".

ترامب استفاد من ضعف بايدن

ولفت الموقع إلى أن ترامب استفاد بشكل فعال من أداء بايدن الضعيف، وحافظ على سلوك هادئ ومنضبط، بينما كان يسخر من الرئيس أحيانًا.

وقال ترامب: "لا أعرف حقًا ما الذي قاله في نهاية تلك الجملة، ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".

وأضاف "بزنس إنسايدر" أن بايدن بدا أكثر نشاطاً مع مرور الوقت، لكن ردوده ظلت مشوشة. وعلى مدار المناظرة، أصبح صوت بايدن الأجش، طبيعيا إلى حد ما، لكن التناقض في كثير من ردوده ظل قائماً.

وأوضح أن ترامب قال الكثير من الأكاذيب، لكن أداء بايدن الضعيف طغى على ذلك. ورغم أن الرئيس السابق حافظ على توازنه النسبي في المناظرة، إلا أنه ألقى سلسلة من الأكاذيب.

وألقى باللوم على بايدن في التزوير بالعديد من لوائح الاتهام التي يواجهها، حيث تم تقديم اثنتين منها من قبل مسؤولين محليين في نيويورك وجورجيا، في حين جاء اثنان آخران من وزارة العدل، التي تعمل بشكل مستقل عن الرئيس.

وزعم ترامب أن أسعار المواد الغذائية "تضاعفت مرتين وثلاث وأربع مرات" في عهد بايدن، وهي مبالغة فادحة للزيادة التي حصلت بنسبة 25% من عام 2019 إلى عام 2023، وفقًا لوزارة الزراعة.

كما زعم أن بايدن استخدم عبارة "حيوانات مفترسة خارقة" لوصف الأمريكيين من أصل أفريقي، على الرغم من خلو سجل الرئيس من الإدلاء بهذا التعليق.

وأشار الموقع إلى أن مناظرة أخرى ستعقد في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتعين على بايدن أن يفكر مليًا بشأن ما إذا كان سيشارك فيها أم لا.

وكانت مناظرة يوم الخميس هي أول مناظرة انتخابية عامة مسجلة. ورغم أن كلا الرجلين هما المرشحان المفترضان لحزبيهما، إلا أنه لم يتم ترشيحهما رسميًا بعد.