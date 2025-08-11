موقع أمريكي يتنبأ بمكان عقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا

تنبأ موقع أمريكي بمكان عقد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وذكر موقع "Alaska Landmine" أن لقاء الرئيسين قد يعقد في فندق "Alyeska Resort" بمدينة جيردوود السياحية.

ونشر الموقع في شبكة "إكس" تغريدة جاء فيها: "حصلنا على معلومات تفيد بأن لقاء ترامب وبوتين قد يعقد في فندق Alyeska Resort بجيردوود".

وأضاف الموقع: "من اللافت أن الفترة من 12 إلى 16 أغسطس غير متاحة للحجز في نظام حجوزات الفندق".

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقا أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف ذكر خلال زيارته لروسيا فكرة عقد لقاء ثلاثي يضم بوتين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الاقتراح، مفضلا التركيز على التحضير للقاء الثنائي.

وفي تصريح يوم الخميس، أشار بوتين إلى أن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على ضرورة توفر الظروف المناسبة لمثل هذه المفاوضات، والتي ما زالت بعيدة عن التحقق.