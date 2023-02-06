أردوغان: مقتل 912 وإصابة 5 آلاف وانهيار نحو 2818 مبنى جراء الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 912 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف، جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط تركيا.

وأضاف أردوغان أنها أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ العام 1939، وأن 2818 مبنى انهار.