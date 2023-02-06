أردوغان: مقتل 912 وإصابة 5 آلاف وانهيار نحو 2818 مبنى جراء الزلزال
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 912 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف، جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط تركيا.
وأضاف أردوغان أنها أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ العام 1939، وأن 2818 مبنى انهار.
الزلزال وقع على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون
المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي
وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، قد أعلن فجر اليوم الإثنين، أن زلزالًا مدمرًا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4,17 صباحا، الـ(01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.