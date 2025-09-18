الغزيون يرفضون "المسار الآمن" الإسرائيلي لتسريع نزوح المدنيين

شلت دعوة الجيش الإسرائيلي، للغزيين بالانتقال عبر "مسار آمن" جديد للنزوح من مدينة غزة باتجاه وسط جنوب قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط جميع محافظات القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن فتح مسار جديد لنزوح الفلسطينيين إلى جانب المسار الحالي عبر شارع الرشيد الساحلي.

وجاء هذا الإعلان على خلفية الاكتظاظ الشديد الذي يشهده شارع الرشيد الساحلي، وهو الطريق الذي يسلكه النازحون الفارون من مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، مع بدء اجتياح المدينة بشكل كامل.

وبحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فإن المسار الجديد "المؤقت" يمر عبر منطقة تل الهوا وأطراف حي الصبرة، وهي مناطق تتركز فيها عمليات إسرائيلية للإطباق على قلب مدينة غزة، والتقدم نحوها من جنوب المدينة.

كما يمر المسار الجديد عبر "محور نتساريم" الذي يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي بشكل دائم، ويفصل عبره منطقة شمال غزة عن مناطق وسط وجنوب القطاع.

ولم يُسجل عبور أي فلسطيني عبر المسار الجديد رغم حركة النزوح من شمال غزة لمناطق جنوب قطاع غزة، وسط مخاوف الفلسطينيين من تعرضهم للاستهداف خلال هذا المسار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ"إرم نيوز" إن "هذا المسار غير آمن"، مشيرًا إلى أنه يقع ضمن مناطق يقصفها الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة.

وأضاف بصل: "لم نسجل أي حركة نزوح عبر هذا المسار، وأن الطرق التي يتضمنها المسار مدمرة بفعل تجريف آليات الجيش الإسرائيلي، كما أن عشرات المباني العالية التي دمرها الجيش الإسرائيلي باتت تغلق شوارع مدينة غزة".

وعبرت عائلات فلسطينية عن مخاوفها من الخطر الشديد المحيط بتنقلها عبر هذا المسار، وتفضيلها لمشقة النزوح عبر شارع الرشيد الساحلي المكتظ، والذي يحتاج قطع 10 كيلومترات عبره أكثر من 12 ساعة.

وقال الفلسطيني محمود جرادة، إنه "يفضل معاناة النزوح عبر شارع الرشيد الساحلي"، مشيرًا إلى أنه لم يفكر للحظة في أن يسلك المسار الجديد للنزوح الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وأضاف لـ"إرم نيوز": "هذه مصيدة لقتل الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنه لا يريد أن تنتهي رحلة النزوح القاسية له وعائلته بالموت بين الدبابات الإسرائيلية.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي أراد تضليل العالم عبر الإعلان عن هذا المسار، بعد الانتقادات الدولية لعملية احتلال مدينة غزة، وما تلاها من انتقادات لحالة الاكتظاظ بعد دفع الفلسطينيين تحت النار للنزوح جنوبًا من مدينتهم".

وقالت الفلسطينية ليلى حماد: "من غير المنطقي أن نهرب من القصف بمحاذاة الدبابات"، متسائلة ما الذي يمنع الجيش الإسرائيلي من قتل مئات الفلسطينيين هناك بأي ذريعة.

وأضافت لـ"إرم نيوز" وهي تنتقل مع عائلتها عبر شارع الرشيد الساحلي: "جميع الخيارات أمامنا قاسية، لكن التنقل عبر المسار الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي انتحار".

وأوضحت أنها تحملت عناء النزوح والانتظار لساعات طويلة حتى قطع شارع الرشيد الساحلي والوصول لمنطقة وسط قطاع غزة، حيث ستقيم خيمتها بعد أن فرت من منطقة شارع الجلاء شمال مدينة غزة.