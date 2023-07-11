"واللا": حكومة نتنياهو تستهين بالاحتجاجات ضد التعديلات القضائية وتدفع نحو أزمة كبيرة
احتفلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية بتصفيق مدو وابتسامات واسعة، بعد الموافقة على قانون إلغاء "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، في القراءة الأولى، كما لو كان هناك حفلة عيد ميلاد على الأقل.
وبعد نصف عام من بدء الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، قاد مهندسوها مرة أخرى الحصة الأولى، وأكدوا فوز اليمين في التصويت على القانون بتأييد 64 عضو كنيست مقابل 56 عضوًا هتفوا بعبارة "عار".
وبحسب تقارير عبرية، فإنه رغم هذا النتيجة، إلا أنها شحذت أيضًا الواقع المتكرر الذي يتجه فيه التحالف الحكومي مرة أخرى نحو أنظمة أحادية الجانب، بينما يتجاهل ويحتقر كل أصوات الاحتجاج وعلامات التحذير من الجانب الآخر، بما يتعلق بطريقة اختيار القضاة أو إلغاء قانون "عدم المعقولية"، ولذلك أصبحت هذه الحكومة نتنياهو- بن غفير - سموتريش – وليفين ضد كل من لم يصوّت لها.
وقال تقرير عبري نشره موقع "واللا"، إنه "في الوقت ذاته الذي كان فيه قادة التحالف يحتفلون بانتصار الديمقراطية، أعلن قادة الاحتجاج أن الدكتاتورية انتهت، وانتهوا من استعداداتهم ليوم "الاضطراب الوطني" الذي عم جميع أنحاء إسرائيل اليوم الثلاثاء.
وعلى إثر ذلك، يميل التحالف الحكومي الآن إلى التقليل من شأن إلغاء قانون "عدم المعقولية" كعلامة على نهاية الديمقراطية التي ستثير مقاومة مدنية واسعة النطاق. لكنهم قللوا من شأن الاحتجاج في المرة الأخيرة أيضًا، حتى قرر رئيس الوزراء نتنياهو في اللحظة الأخيرة تجميد التعديلات القضائية، لذلك لا يزال من السابق لأوانه التهنئة بالنهاية.
ويعتقد التحالف الحكومي أنه إذا اندفعوا إلى الأمام وأكملوا قانون "عدم المعقولية" في الأسبوعين المقبلين، ودخلت الكنيست في عطلة، فسوف يتلاشى الاحتجاج أيضًا في عطلة شهر أغسطس/ آب. ولهذا يرفضون في الوقت الحالي التوقف والعودة إلى المحادثات مع المعارضة في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بحسب تقرير "واللا".
واختتم التقرير بالقول "هذه المرة، وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات في مقر الرئيس، فإن المعارضين القلائل للإصلاح في الائتلاف الحكومي ليس لديهم أي سبب أو شرعية للتمرد على التشريع. لكن كلما تقدم التشريع واشتدت حدة الاحتجاج في الشارع، كان من المتوقع أن يتسلل التمرد إلى الجيش مرة أخرى. لدرجة أن عرائض جنود الاحتياط ورسائل الطيارين التي أعلنت انتهاء التطوع ستتحول من تهديد إلى حقيقة، وسيضعون أمام نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت علامة يصعب تجاهلها".
المصدر: موقع "واللا" العبري