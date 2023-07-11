"واللا": حكومة نتنياهو تستهين بالاحتجاجات ضد التعديلات القضائية وتدفع نحو أزمة كبيرة

احتفلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية بتصفيق مدو وابتسامات واسعة، بعد الموافقة على قانون إلغاء "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، في القراءة الأولى، كما لو كان هناك حفلة عيد ميلاد على الأقل.

وبعد نصف عام من بدء الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، قاد مهندسوها مرة أخرى الحصة الأولى، وأكدوا فوز اليمين في التصويت على القانون بتأييد 64 عضو كنيست مقابل 56 عضوًا هتفوا بعبارة "عار".