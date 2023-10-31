مئة إنذار بوجود قنبلة في مطارات فرنسا في الأسبوعين الأخيرين

تلقت المطارات الفرنسية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر ما مجموعه مئة إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أعلنه وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحًا أن مصدرها مواقع إلكترونية عدة.

وتوعد بون في تصريح لمحطة "ال سي إي" التلفزيونية الإخبارية أن السلطات الفرنسية لن تتسامح مع من يقف وراء البلاغات الكاذبة، وأكد قائلًا "سنتقدم بشكوى في كل مرة ولن نتسامح مع أي شيء".

وأوضح الوزير"تلقينا ما مجموعه مئة إنذار في المطارات الفرنسية وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، بالتحديد لأننا اعتمدنا موقفًا حازمًا جدًا".