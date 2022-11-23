عقب جمود المفاوضات الائتلافية.. هل يسهل انفجارا القدس مهمة نتنياهو؟

وتابع: "أدعو رئيس الوزراء المُكلف نتنياهو، لعقد اجتماع مع رؤساء الكتل من أجل الوصول إلى اتفاقات وتشكيل حكومة يمينية على وجه السرعة، من شأنها أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا وتعيد الأمن لمواطني إسرائيل".

وقبل هذه التطورات كانت وسائل الإعلام العبرية أكدت أن المفاوضات الدائرة بين "الليكود" وبين زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" قد "نُسفت"، وأن عرضًا قدمه "الليكود" إلى النائب المتطرف بشأن توليه منصب وزير المالية لمدة عامين قد رُفض.

وظهرت نغمة تدل على اتهامات وشكوك من جانب "الصهيونية الدينية" تجاه مفاوضيهم من "الليكود" إذ أكدت مصادر من الحزب الأول لصحيفة "دافار" أن "الليكود تراجع عن تعهداته"، مضيفة: "للأسف تراجع الليكود عن الاتفاقات التي توصلنا إليها الثلاثاء، وأعاد المفاوضات عمليًا إلى نقطة البداية".

وفي غضون ذلك، قال زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، النائب المتطرف إيتمار بن غفير، المنفصل عن قائمة "الصهيونية الدينية"، أنه ينبغي أن يدفع منفذو الانفجارين ثمنًا فادحًا.

وأجرى بن غفير حديثا صباح الأربعاء، مع المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، بعد أن زار الموقعين اللذين شهدا الانفجارين، وذكر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يتحتم العودة لسياسة الاغتيالات المنظمة، كما دعا إلى إعلان تشكيل الحكومة الجيدة بشكل عاجل.

وبحسب السيناريو الحالي، من المفترض أن يصبح بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات كبيرة للغاية وغير مسبوقة، تجعله من يضع سياسات جهاز الشرطة بدلا من المفوض العام، إضافة إلى صلاحيات عديدة، منها ما يتعلق بنشر القوات الأمنية في منطقة من المناطق.

الصحيفة نقلت عن بن غفير أيضا أن "المعجزات فقط هي التي تحول في كل مرة دون وقوع عشرات المصابين، إنني أشاطر عائلات الضحايا مصابهم الأليم، أتمنى لهم سرعة الشفاء وأقول بشكل مبسط: ينبغي قطع هذه السلسلة".

وقال "الإرهاب سيدفع ثمنا فادحا، بالنسبة لي الأمور واضحة وسهلة، إن جعل الإرهاب يدفع الثمن يعني العودة إلى سياسة الاغتيالات المنظمة، ومنع الحفلات التي تنظمها السجون للمخربين الذين يضحكون علينا، إن دفع الثمن يعني إغلاق السجون الأمنية فلا يدخلها أو يخرج منها أحد".