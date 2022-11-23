عقب جمود المفاوضات الائتلافية.. هل يسهل انفجارا القدس مهمة نتنياهو؟
دعا زعيم حزب "الاتحاد القومي" الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل حكومة وطنية على وجه السرعة، بعد أن شهدت مدينة القدس المحتلة انفجارين، بفارق زمني بينهما 30 دقيقة، أسفرا عن مقتل إسرائيلي واحد وإصابة 22 آخرين.
وجاء موقف سموتريتش بعد أن كانت كافة التصريحات المنسوبة إليه، حتى وقوع الانفجارين، تؤكد على وجود أزمة كبيرة في المفاوضات بينه وبين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، إلا أن موقفه تغير بعدهما.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، إن زعيم حزب "الاتحاد القومي" والذي يطلق عليه أيضًا "الصهيونية الدينية"، دعا نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء الكتل الداعمة لتشكيل الائتلاف، وتشكيل حكومة وطنية على الفور.
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله: "إن الإرهاب العربي القاتل يدق على أبوابنا، علينا تشكيل حكومة وطنية على الفور"، ما يعني أنه أصدر حكمًا مُسبقًا بشأن الجهة التي تقف وراء الانفجارين.
وتابع: "أدعو رئيس الوزراء المُكلف نتنياهو، لعقد اجتماع مع رؤساء الكتل من أجل الوصول إلى اتفاقات وتشكيل حكومة يمينية على وجه السرعة، من شأنها أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا وتعيد الأمن لمواطني إسرائيل".
وقبل هذه التطورات كانت وسائل الإعلام العبرية أكدت أن المفاوضات الدائرة بين "الليكود" وبين زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" قد "نُسفت"، وأن عرضًا قدمه "الليكود" إلى النائب المتطرف بشأن توليه منصب وزير المالية لمدة عامين قد رُفض.
وظهرت نغمة تدل على اتهامات وشكوك من جانب "الصهيونية الدينية" تجاه مفاوضيهم من "الليكود" إذ أكدت مصادر من الحزب الأول لصحيفة "دافار" أن "الليكود تراجع عن تعهداته"، مضيفة: "للأسف تراجع الليكود عن الاتفاقات التي توصلنا إليها الثلاثاء، وأعاد المفاوضات عمليًا إلى نقطة البداية".
وفي غضون ذلك، قال زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، النائب المتطرف إيتمار بن غفير، المنفصل عن قائمة "الصهيونية الدينية"، أنه ينبغي أن يدفع منفذو الانفجارين ثمنًا فادحًا.
وأجرى بن غفير حديثا صباح الأربعاء، مع المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، بعد أن زار الموقعين اللذين شهدا الانفجارين، وذكر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يتحتم العودة لسياسة الاغتيالات المنظمة، كما دعا إلى إعلان تشكيل الحكومة الجيدة بشكل عاجل.
وبحسب السيناريو الحالي، من المفترض أن يصبح بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات كبيرة للغاية وغير مسبوقة، تجعله من يضع سياسات جهاز الشرطة بدلا من المفوض العام، إضافة إلى صلاحيات عديدة، منها ما يتعلق بنشر القوات الأمنية في منطقة من المناطق.
الصحيفة نقلت عن بن غفير أيضا أن "المعجزات فقط هي التي تحول في كل مرة دون وقوع عشرات المصابين، إنني أشاطر عائلات الضحايا مصابهم الأليم، أتمنى لهم سرعة الشفاء وأقول بشكل مبسط: ينبغي قطع هذه السلسلة".
وقال "الإرهاب سيدفع ثمنا فادحا، بالنسبة لي الأمور واضحة وسهلة، إن جعل الإرهاب يدفع الثمن يعني العودة إلى سياسة الاغتيالات المنظمة، ومنع الحفلات التي تنظمها السجون للمخربين الذين يضحكون علينا، إن دفع الثمن يعني إغلاق السجون الأمنية فلا يدخلها أو يخرج منها أحد".
وتعهد بن غفير بالعمل على الحيلولة دون قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب لمن أسماهم الإرهابيين، والتحقيق في كيفية نجاح منفذي العمليات في الدخول والخروج إلى مناطق داخل إسرائيل أو المستوطنات بالضفة الغربية.
وأشار إلى أن أحد الحلول يتمثل في فرض غلق شامل على كل منزل، وتمشيط منزل تلو الآخر، والبحث عن الأسلحة وإعادة الردع والسيطرة.
وكان بيان للشرطة الإسرائيلية قد أكد صباح الأربعاء، أن انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس وأنه يشتبه بأنهما هجوم فلسطيني.
ووقع الانفجار الأول قرب محطة حافلات القدس، مستهدفًا حافلة للجيش الإسرائيلي. وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا، ووقع الانفجار الثاني في مستوطنة "راموت" بالقدس.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، وقع الانفجاران بعد زرع عبوتين تم تفجيرهما عن بُعد بواسطة هاتف نقال، وهو أسلوب ربما يعد جديدا ولا يشبه العمليات السابقة التي استهدفت إسرائيليين خلال الشهور الأخيرة.