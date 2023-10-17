إسبانيا تشدد إجراءاتها الأمنية وسط زيادة تهديدات المتطرفين في أوروبا

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنها شددت الإجراءات الأمنية في النقاط الحساسة، وكثفت جهود مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي قالت فيه دول أوروبية أخرى إنها تواجه زيادة في تهديدات المتطرفين مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الخطوة بينما تشن إسرائيل هجومًا عسكريًا للقضاء على مقاتلي حركة (حماس) في قطاع غزة المحاصر، بعدما قتلوا 1300 شخص في هجوم على بلدات إسرائيلية، في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.