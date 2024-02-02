مسؤول تركي: القبض على 7 عملاء جدد للموساد

قال مسؤول أمني تركي، اليوم الجمعة، إن السلطات اعتقلت 7 أشخاص يشتبه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تتعلق بتتبع ومراقبة أهداف محلية.

وحذرت تركيا سابقا إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا.

وقال المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشرطة التركية وجهاز المخابرات الوطنية نفذا عمليات مشتركة في إسطنبول وإزمير في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وتأتي العمليات الأخيرة بعد شهر من سلسلة من الاعتقالات لمشتبه بأنهم على صلة بالموساد في تركيا.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم أن المخابرات توصلت إلى أن الموساد يستخدم محققين خاصين لمتابعة أهدافه.

وقالت نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، إنه يعتقد أن المشتبه بهم سعوا إلى مراقبة الأهداف وتصويرها ووضع أجهزة تعقب عليها والحصول على معلومات أخرى للموساد.

ولم تصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن الاعتقالات، وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على الأمر.

وقال مسؤول تركي كبير، الشهر الماضي، إن السلطات اعتقلت 34 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.