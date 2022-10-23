صحيفة: إيران طردت 20 ألف أفغاني خلال شهر واحد



نقلت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، اليوم الأحد، عن مصادر محلية في ولاية نيمروز الواقعة غربي أفغانستان، قولها إن الحكومة الإيرانية طردت أكثر من 20 ألف مهاجر أفغاني عبر حدود هذه المحافظة، الشهر الماضي.

وقالت مصادر في إدارة الهجرة الأفغانية في ولاية نيمروز للصحيفة، إن حرس الحدود الإيراني رحّل 23399 مهاجرا أفغانيا عبر جسر أبريشم، وهو طريق العبور بين أفغانستان وإيران، من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى 22 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبحسب هذه المصادر، تم ترحيل حوالي 4000 شخص من إيران كعائلات، والباقي كأفراد.

وبحسب مسؤولي دائرة الهجرة في نيمروز، فإن هؤلاء ليسوا المهاجرين الوحيدين الذين تم ترحيلهم من إيران، كما تشهد حدود إسلام قلعة في محافظة هرات غرب أفغانستان أيضا ترحيل آلاف المهاجرين الأفغان من إيران يوميا.

وقال مسؤول الهجرة التابع لحكومة طالبان: "إنه فقط من حدود إسلام قلعة، في المتوسط يتم ترحيل أكثر من ألفي مهاجر أفغاني يوميا"، مضيفا: "طردت الجمهورية الإسلامية في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرابة ستة آلاف مهاجر أفغاني من هذا البلد".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 3.5 مليون مهاجر أفغاني كانوا يعيشون في إيران قبل أن تحكم طالبان أفغانستان، منهم مليونا دخلوا إيران بطريقة غير شرعية، لكن مع سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، غادر مئات الآلاف من الأفغان إلى إيران.

ويقال إنه دخل في العام الماضي 1.5 مليون أفغاني إلى الأراضي الإيرانية، لكن بسبب الوضع في إيران والزيادة اليومية في معدلات التضخم والبطالة، يواجه المهاجرون الأفغان العديد من المشاكل في هذا البلد، وحتى الأفغان الذين ذهبوا إلى هذا البلد بشكل قانوني وبغرض الاستثمار واجهوا أيضا تحديات.

وتوقفت إيران عن إصدار البطاقات المصرفية للمواطنين الأفغان قبل بضعة أشهر، فيما واجه الأفغان العديد من المشكلات ولم يتمكنوا حتى من شراء السلع البسيطة.