عراقجي: المفاوضات قد يكون لها تكلفة أثقل من الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات والحروب ليست لها قداسة أو نجاسة ذاتية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن النظرة الصفرية في التعامل مع هذين الخيارين.

وقال عراقجي، في مقابلة مطوّلة مع برنامج "ميز الدبلوماسية"، نشرتها الوكالة الرسمية "إيرنا"، إن الدبلوماسية والمفاوضات أدوات أقل كلفة وخطورة من الحرب، لكنها في بعض الظروف قد تكون أثقل كلفة من المواجهة العسكرية نفسها.

وأضاف: "في بعض المواقف لا بدّ من القتال، وإذا لم نقاتل سنخسر ونفرّط بمصالح البلاد، بينما في مواقف أخرى يجب تجنّب الحرب لأنها تفرض أعباءً غير ضرورية على الدولة".

ولفت إلى أن العام الماضي كان حافلًا بأجواء حرب حقيقية، حيث وصلت إيران إلى شفا المواجهة المباشرة ثلاث مرات قبل اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي استمرت 12 يومًا، مبينًا أن الدبلوماسية الإيرانية ساهمت في تقليص نطاق الحرب ومنعها من التوسع أكثر.

وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة أصرت في المفاوضات الأخيرة على مطالب غير ممكنة من وجهة النظر الإيرانية، مؤكدًا أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة "النضج التفاوضي" مع واشنطن، وأن المحادثات مع الأوروبيين ما زالت دون أرضية متينة.

وشدد على أن إيران لن تقطع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل، وأن تدخل طهران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى "أمر غير وارد"، مضيفًا أن "شعب غزة لا يحتاج إلى قراراتنا بقدر ما يحتاج إلى الغذاء".

وختم عراقجي بالتأكيد على أن القوة الوطنية الشاملة، العسكرية والاقتصادية والسياسية، هي ما يصنع الردع الحقيقي، بينما الدبلوماسية تمثل لغة هذه القوة وأداة تحويلها إلى مصالح وأمن قومي.